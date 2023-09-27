Фотограф Михаил Коростелев запустил проект популяризации дикой природы России

Он заявил, что популяризация дикой природы, общение с обитающими на воле животными заставляет людей задуматься о необходимости беречь экологию и планету

ГОНКОНГ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Российский фотограф дикой природы Михаил Коростелев запустил проект по популяризации дикой природы России. Об этом он сообщил ТАСС на открытии собственной фотовыставки в Гонконге.

"Я считаю, что важно знакомить людей с дикой природой, чтобы они понимали, что это такое. Живя в городах, люди часто воспринимают дикую природу как нечто враждебное. Они думают, если поплыть в море, то их съест акула, а стоит встретить в лесу медведя, так он сразу на вас нападет", - сказал он. "Собственно, поэтому я решил, что надо это как-то менять, и начал заниматься организацией для простых людей без какого-либо опыта походов или подводного плавания путешествий в те места, где я был, знакомить их с медведями, плавать с китами и так далее", - добавил фотограф.

"В рамках Team Trip мы возим людей на Соловецкие острова, Камчатку, Курильские острова, Шантарские острова, в Териберку, на Сахалин, Чукотку и на архипелаг Новая Земля", - сказал Коростелев. Он отметил, что популяризация дикой природы, общение с обитающими на воле животными заставляет людей задуматься о необходимости беречь экологию и нашу планету.

"Костяк нашей аудитории из России или же это русскоязычные люди, которые живут в других странах. Но у нас также есть несколько постоянных клиентов из разных, довольно случайных стран - это Филиппины, Швеция, Америка, Германия, Австралия. Среди них часто встречаются любители дикой природы и фотографы", - рассказал он.

Михаил Коростелев - подводный фотограф дикой природы. В своем творчестве он использует беспилотные летательные аппараты, подводные дроны, фотоловушки, а также сам приближается к опасным морским и наземным хищникам для получения удачного кадра. В Гонконге он принимал участие в открытии собственной фотовыставки в генеральном консульстве России в городе, кроме того, фотограф проведет серию лекций и встреч.

В 2022 году Коростелев стал победителем ежегодного европейского конкурса European Wildlife Photographer of the Year, проводимого в Германии. Награды удостоился его снимок "Мир бегемотов" - фото было сделано в соленом озере в ЮАР, где Коростелев под водой запечатлел самку бегемота с двумя детенышами с расстояния около 3 м.