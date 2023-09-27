Певец Брюс Спрингстин отменил все предстоящие концерты из-за болезни

Музыканту диагностировали язву желудка

ТАСС, 27 сентября. Американский певец и музыкант Брюс Спрингстин отменил все предстоящие в 2023 году концерты из-за язвы желудка.

На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) 74-летний исполнитель написал, что продолжает лечение, поэтому "из соображений предосторожности все оставшиеся даты турне Спрингстина и группы E Street Band в 2023 году будут перенесены на 2024 год".

Новые даты концертов будут объявлены позднее.

Спрингстин родился в 1949 году в городе Лонг-Бранч (штат Нью-Джерси). За свою музыкальную карьеру он получил много наград и премий, среди которых 20 Grammy, два "Золотых глобуса", Tony и "Оскар" за музыку к фильму "Филадельфия" (Philadelphia, 1993). В 2016 году артист был удостоен "Президентской медали свободы". В честь Спрингстина названа малая планета, открытая в 1999 году новозеландским ученым Яном Гриффином.