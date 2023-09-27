МЧС в 2023 году спасло около 400 туристов в России

По данным ведомства, большая часть происшествий происходит по вине организаторов походов, из-за непогоды или природных явлений, иногда - по вине самих туристов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России спасли порядка 400 туристов с начала 2023 года, сообщили ТАСС в ведомстве.

"С начала этого года подразделения МЧС России спасли более 100 зарегистрированных туристов, включая 10 детей, и почти в три раза больше незарегистрированных, среди них - свыше 40 детей", - сказали в ведомстве.

Как отмечено, большая часть происшествий с туристами происходит по вине организаторов походов, из-за непогоды или природных явлений, иногда - по вине самих туристов.

Министерство настоятельно рекомендует туристическим группам регистрироваться в ведомстве перед выходом на маршрут. Это можно сделать через форму на сайте МЧС или его главного управления. Также можно направить заказное письмо с уведомлением или лично прийти в территориальный орган ведомства.

Министерство подготовило несколько поправок, которые призваны еще больше упростить регистрацию туристов. Они были представлены на заседании профильной комиссии Госдумы. "Статс-секретарь - заместитель министра МЧС России Алексей Серко отметил необходимость исключить 10-дневный срок для регистрации туристов. По действующему порядку именно за такое время перед выходом на маршрут туристы и гиды должны проинформировать территориальные органы МЧС России о намерении отправиться в поход", - сказали в пресс-службе МЧС.

Если поправки будут приняты, свой маршрут можно зарегистрировать перед самой поездкой.

Также МЧС выступило с инициативой привлекать к поисковым работам спасательные формирования различного уровня.