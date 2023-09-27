В Саратовском университете открылась образовательная смена для 48 детей из ДНР

Она продлится 10 дней

САРАТОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Первая образовательная смена пилотного проекта "Университетские смены" открылась в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского. В ней принимают участие 48 школьников из ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"СГУ присоединился к пилотному проекту "Университетские смены" и организовал образовательную смену для 48 школьников из ДНР. Важным аспектом проекта является ранняя профориентация школьников. В этом году смена профильного лагеря будет посвящена педагогическим специальностям", - сообщили в университете. Отмечается, что СГУ - единственный в регионе вуз, который готовит педагогические кадры.

В течение 10 дней гостей ждет активный отдых и насыщенная образовательная программа. Участники смены будут посещать лекции ведущих преподавателей университета, музеи, театры, исторические памятники Саратова. Кроме того, школьники побывают в лабораториях, научных центрах и учебных аудиториях СГУ.

"Университетские смены" начались в 2022 году для детей из Донецкой и Луганской народных республик, городов Херсона и Мелитополя. Проект реализует Министерство науки и высшего образования России совместно с Министерством просвещения РФ и Российским движением детей и молодежи.