Монолитные конструкции возвели для второго этажа КДЦ на улице Грина в Москве

Как уточнил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов, общая готовность объекта превысила 30%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Работы по возведению монолитных конструкций второго этажа здания культурно-досугового центра завершили на улице Грина в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Завершены работы по строительству монолитных конструкций второго этажа здания культурно-досугового центра на улице Грина в районе Северное Бутово. Общая готовность объекта превышает 30%", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя.

Как уточнили в ведомстве, новое здание центра строят на участке площадью 0,66 га по адресу: улица Грина, владение №1, корпус №3. Культурно-досуговый центр запроектировали с тремя зонами: зрелищной, клубной и административной. В зрелищной зоне размесят концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения.

"В концертном зале возможно проведение спектаклей, концертов и кинопоказов. В зрительном зале для проведения концертно-театральных мероприятий предусмотрена система постановочного освещения", - ответили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что культурный центр в Северном Бутове станет передовой площадкой для творческого развития москвичей. В клубной зоне оборудуют студию раннего развития детей, студию живописи и графики, хореографический класс, музыкальный класс, студию декоративно-прикладного творчества. Третья зона предназначена для административных, бытовых и технических помещений. Вокруг здания сформируют новое общественное пространство.