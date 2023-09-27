В 23 школах Ставрополья в 2024 году намерены провести капитальный ремонт

В 2023 году в регионе ремонтные работы проводились в 31 образовательном учреждении

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Программа капитального ремонта в Ставропольском крае в 2024 году включит 23 школы, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

"Сегодня из 31 школы, ремонтируемой в 2023 году, осталось завершить работы в четырех школах. В Ставрополе две школы уже сегодня в заключительной стадии ремонта, в селе Степном планируем завершить работы до 1 октября, школу в Невинномысске сдадим в декабре. В будущем году мы продолжим ремонты - в планах отремонтировать 23 школы", - цитирует управление губернатора Владимира Владимирова по итогам прямой линии.

В 2022 году в Ставропольском крае провели ремонт в 11 школах. Во время ремонтов в учреждениях обновляют инженерные коммуникации, ремонтируют классы, фасады и кровли зданий.

Повышать кадровую обеспеченность образовательных учреждений в регионе помогает и краевая госпрограмма "Развитие образования". Обучение педагогов на Ставрополье проводится в девяти образовательных организациях, ежегодно по педагогическим специальностям выпускается в среднем более 2 тыс. человек. За последние два года объемы контрольных цифр приема за счет средств бюджета края были увеличены.