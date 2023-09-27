Часть коллекции предметов искусства Депардье ушла с молотка за €4 млн

Самым дорогим лотом должна была стать скульптура Жермен Ришье "Идущий человек", которую оценивали в €500-800 тыс.

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Около 250 картин и скульптур из личной коллекции актера Жерара Депардье проданы на торгах, состоявшихся 26 и 27 сентября в парижском аукционном доме ADER. Как сообщили организаторы, общая сумма выручки составила €4 млн.

"На торгах присутствовали несколько сотен частных лиц и коллекционеров. Многие участники торгов пришли потому, что это была коллекция Депардье. Кроме того, сам актер пожелал, чтобы работы оказались на публичных торгах", - заявил соорганизатор торгов Ксавье Доминик.

95% лотов нашли новых владельцев. Преимущественно это работы художников и скульпторов XX века. Самым дорогим лотом должна была стать скульптура Жермен Ришье "Идущий человек", которую оценивали в €500-800 тыс. Однако в конечном счете актер "предпочел не расставаться" с бронзовым изваянием. Несмотря на это, аукционисты утверждают, что "торги полностью оправдали ожидания".

Изначально в аукционном доме давали расплывчатую оценку стоимости коллекции - от €3 млн до €5 млн, к тому же в июне, когда впервые были представлены первые предметы искусства, организаторы все еще договаривались с Депардье относительно окончательного списка работ. Тогда же они заявляли, что не знают точного размера собранной Депардье коллекции: на торги выставлялись только работы из его столичной квартиры, а также персонального хранилища под Парижем, где находятся в том числе крупные картины, которые актер не смог разместить дома.

Среди предложенных широкой публике лотов фигурировали работы Ханса Хартунга, Одилона Редона, Герхарда Шнайдера, Оливье Дебре и Эжена Леруа. Последний пользуется особенной любовью актера, который скупил 30 его произведений. Продажа 30 картин Леруа позволила выручить €770 тыс. За €308 тыс. ушли 19 чернильных набросков Анри Мико, еще €65 тыс. принесла продажа 16 работ Марьям Алакбарли.

Многие дорогие лоты, такие как статуэтка "Стоящая на коленях женщина" (1922) Осипа Цадкина (продана за €82 тыс.), картина "Солнце светит" (1974) Александра Кальдера (€72 тыс.) или бронзовая скульптура "Танцовщица с короткими волосами" (2000) Усмана Соу (€75 тыс.), ушли с молотка по цене заметно выше нижнего предела ожиданий. Однако некоторые небольшие работы привлекли повышенное внимание участников торгов: например, набросок "Обнаженная женщина" (1996) Оливье Дебре, оценивавшийся в €600-800, был продан в 10 раз дороже.