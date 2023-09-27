В Москве более 6,5 тыс. автобусов и электробусов оборудовали для маломобильных граждан

Для навигации слабовидящих пассажиров информацию на кнопках открытия дверей, в частности, продублировали шрифтом Брайля

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. московских автобусов и электробусов оборудовали для проезда маломобильных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Мы заботимся обо всех наших пассажирах и делаем все для комфортных поездок. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, более 6,5 тыс. современных автобусов и электробусов оборудованы для проезда маломобильных пассажиров", - говорится в сообщении.

В транспорте для навигации слабовидящих пассажиров информацию на кнопках открытия дверей продублировали шрифтом Брайля. Также у первой двери есть специальный слуховой динамик, который оповещает на остановке о номере маршрута и его направлении.

"В электробусах и автобусах 100% низкий уровень пола, транспорт наклоняется к остановке для выравнивания с уровнем тротуара. Для удобной посадки и высадки пассажиров на инвалидной коляске у второй двери расположены откидные аппарели и крупные накопительные площадки с креплениями для колясок", - сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.