В Москве 70 маршрутов электробусов и автобусов приблизили к МЦД и метро

По данным заммэра столицы Максима Ликсутова, в среднем в рабочий день на них совершается более 230 тыс. поездок

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Маршруты автобусов и электробусов в Москве меняют так, чтобы пассажирам было удобнее добираться до станций метрополитена и МЦД, а пересадки занимали меньше времени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Меняем маршруты наземного транспорта так, чтобы они проходили еще ближе к станциям метро и МЦД. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, с начала этого года изменили 70 маршрутов в разных частях города, в среднем в рабочий день на них совершается более 230 тыс. поездок", - говорится в сообщении.