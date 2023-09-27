График поездов МЦД-1 изменится в октябре

Скорректированное расписание будет действовать в будние дни с 19:00 до 06:00

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресс" в Шереметьево изменится в будние дни со 2 по 31 октября с 19:00 до 06:00. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"По будням с 19:00 до 06:00 со 2 по 31 октября на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов. На Савеловском направлении интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, после 22:00 - до 1,5 часов; после 22:00 часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни. На Белорусском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут, часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская", - говорится в публикации.

Кроме того, будет скорректировано движение некоторых аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним вечером.

"По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Бескудниково до Лобни: 2-6, 16-20, 30-31 октября будет закрыт путь в Москву, 9-13 и 23-27 сентября - путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы нужны для реконструкции инфраструктуры", - уточнили в департаменте транспорта.

Там предложили использовать для поездок в аэропорт автобус №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут. "Полностью с расписанием движения автобусов и аэроэкспрессов можно ознакомиться на сайте компании. С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика. Планируйте поездки заранее", - обратились к пассажирам в ведомстве.