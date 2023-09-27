На пяти крупных улицах Москвы зафиксировали снижение числа нарушений ПДД

Речь идет о Кутузовском проспекте, Пресненской набережной, Волоколамском шоссе, 11-й Парковой улице и улице Академика Петровского

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Число нарушений правил дорожного движения на пяти крупных столичных улицах с интенсивным движением снизилось на 90%. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На пяти крупных московских улицах с высокой интенсивностью движения количество нарушений ПДД сократилось на 90%. Местные жители попросили инспекторов МАДИ усилить здесь контроль за парковкой. Водители парковались под запрещающими остановку знаками, на тротуарах. Это создавало заторы и аварийные ситуации", - говорится в публикации.

Там отмечается, что теперь нарушения правил остановки и стоянки практически отсутствуют на Кутузовском проспекте, Пресненской набережной, Волоколамском шоссе, 11-й Парковой улице, улице Академика Петровского.

"Парковка на тротуаре или под запрещающим знаком недопустима - она может привести к серьезной аварии, в которой пострадают люди. Водитель, который сдает назад на тротуаре, может не заметить пешеходов, особенно если это дети или мамы с колясками. Поэтому круглосуточный контроль за такими нарушениями необходим: он помогает свести к нулю количество нарушений и повысить безопасность на дорогах", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит дептранс.

Москвичам предлагают пожаловаться на неправильную парковку в МАДИ: 8 (495) 540-76-56.