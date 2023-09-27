В Махачкале отметили День рождения пророка Мухаммеда

Мероприятия прошли на центральной площади города

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Республиканский мавлид (праздничное собрание) в честь дня рождения пророка Мухаммеда прошел в Махачкале. Для нескольких тысяч людей, пришедших на центральную площадь города, выступили ученые-богословы, чтецы корона, собравшихся поздравил мэр города Юсуп Умавов, сообщается в телеграм-канале Муфтията Дагестана.

"Вера и духовность - обязательные пункты для сохранения целостности, мира, человечности, все это является основой ислама. Желаю всем нам достойно следовать примеру нашего любимого пророка - мир ему, уделяя внимание подрастающему поколению, укреплению мира и гражданского согласия. <…> Пусть Всевышний наполнит наши сердца добром и милосердием. Мира, добра и благополучия всему Дагестану", - обратится во время мавлида мэр города.

Перед участниками мавлида также выступили зампредседателя правительства региона Рамазан Джафаров, помощник главы региона Магомед Гаджимагомедов, заместитель муфтия республики, доктор исламских наук Ахмад Магомедов. Для гостей выступили чтецы корана, исполнители нашидов, показали театрализованные сценки, посвященные пророку.

Маулид ан-Наби (араб.) - день рождения пророка Мухаммеда в этом году выпал на 26 сентября. Мусульмане в разных странах отмечают празник на 12-й день третьего месяца (раби аль-авваль) лунного исламского календаря. Однако само празднество начинается накануне с заходом солнца (в связи с тем, что наступление нового месяца устанавливается по фазе луны, в некоторых странах дата может отличаться на сутки). Это третья по важности дата в исламе после Курбан-байрама (праздник жертвоприношения) и Ураза-байрама (праздник разговения по окончании поста в месяц рамадан). Поскольку точная дата рождения Мухаммеда неизвестна, в действительности праздник приурочен к дате его смерти - 12-го числа раби аль-авваль в 632 году, так как в исламе смерть символизирует рождение для вечной жизни.