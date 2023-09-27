27 сентября, 20:37

Для слабовидящих пассажиров метро до конца года намерены подготовить 20 собак-проводников

Животных обучают ориентироваться в метро, проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Для сопровождения слабовидящих и незрячих пассажиров в метро до конца года подготовят 20 собак-проводников. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"330 собак-проводников мы подготовили для помощи маломобильным пассажирам. А до конца года обучение пройдут еще 20 четвероногих помощников. С 2014 года мы помогаем Российской школе подготовки собак-проводников ВОС [Всероссийского общества слепых] в подготовке животных для сопровождения слабовидящих и незрячих пассажиров в метро. Обучение проходит строго под контролем сотрудников ЦОМП", - говорится в публикации.

Уточняется, что за несколько занятий собаки привыкают к шуму и большому количеству людей. Их учат ориентироваться в метро, проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, а также подавать хозяину упавшие вещи.

"Собаки-проводники очень важны для пассажиров. Животные проходят практическую подготовку в Московском метрополитене, чтобы их хозяева могли чувствовать себя комфортно", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит дептранс. 

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