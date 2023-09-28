Путин посетит концерт в честь 100-летия Гамзатова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит праздничный концерт, посвященный столетию со дня рождения советского и российского поэта Расула Гамзатова.

Путин был знаком с Гамзатовым и часто приводит творчество поэта в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. Глава государства называл Гамзатова замечательным человеком, примером для подражания не только для Дагестана, но и для всей России.

По его словам, это "великий сын Дагестана, истинный гражданин и патриот, чьи произведения, проникнутые любовью к родной земле, гордостью за героические страницы ее истории, стали бесценным достоянием нашего многонационального отечества". Президент также убежден, что Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, его аварскую часть, но и вообще весь Советский Союз и Россию.

О поэте

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года. Он похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.

Президент подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.