Ученые обнаружили, что стойкая к лекарствам малярия распространяется на востоке Африки

Собранные медиками данные указали на рост случаев заражения малярией, которые не удалось успешно подавить

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Медики открыли на территории Эритреи первые свидетельства того, что на востоке Африки начали активно распространяться новые вариации возбудителя малярии с мутациями в гене KELCH13, которые делают их стойкими к действию артемизинина, самого популярного лекарства от малярии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба американского Медицинского центра Колумбийского университета (CUIMC).

"К большому сожалению, проведенные нами наблюдения говорят о том, что стойкая к действию артемизинина малярия прочно обосновалась на территории Сомалийского полуострова. Это повышает вероятность того, что те противомалярийные препараты, которые принимаются вместе с артемизинином, не смогут подавить инфекцию, что повысит число заражений и смертей от малярии", - заявил профессор Страсбургского университета (Франция) Дидье Менар, чьи слова приводит пресс-служба CUIMC.

Профессор Менар и его коллеги пришли к такому выводу в ходе наблюдений за состоянием здоровья почти тысячи жителей Эритреи, которые заразились малярией в период между 2016 и 2019 годами. При их лечении врачи использовали стандартную терапию от данной инфекции, которая включает в себя артемизинин и как минимум какое-либо другое противомалярийное средство, к которым возбудитель болезни еще не успел выработать стойкость.

Собранные медиками данные указали на то, что доля случаев заражения малярией, которые не удалось успешно подавить подобным образом, выросла в Эритрее с 0,4% в 2016 году до 4,2% в 2019 году. Последующий рост был преимущественно связан с тем, что к 2019 году около 20% больных жителей Эритреи были носителями новых вариаций малярийного плазмодия, в геноме которых присутствовали мутации в гене KELCH13.

В прошлом эти мутации встречались только среди тех форм плазмодия, которые распространены в Южной и Юго-Восточной Азии, однако теперь подобные вариации патогена начали встречаться и на востоке Африки. Как предполагают профессор Менар и его коллеги, эти вариации плазмодия появились в Эритрее и других странах полуострова Сомали достаточно давно, однако они не были выявлены ранее из-за отсутствия постоянного мониторинга и генетического скрининга.

Ситуация в данной сфере дополнительно осложнена тем, что около 17% эритрейских больных были носителями тех вариаций плазмодия, чей геном также содержал мутации в гене HRP2, который используется для выявления инфекции при помощи экспресс-тестов. Это в очередной раз подчеркивает необходимость отказа от подобных тестовых систем и скорейшего внедрения более действенных и точных альтернатив, подытожили медики.

О малярии

Малярия представляет собой одну из самых распространенных инфекционных болезней человека. Ее возбудителями выступают одноклеточные простейшие из рода Plasmodium. По текущим оценкам ВОЗ, число носителей всех типов малярии в мире составляет около 220 млн. Каждый год от этой болезни умирают около 400 тыс. человек. Значительная часть заболевших проживает на территории Африки и развивающихся стран Южной Азии.

Сегодня человечество пытается бороться с малярией двумя путями: используя лекарства, уничтожающие малярийный плазмодий внутри тела больных, а также при помощи малярийных надкроватных сеток, пропитанных веществами, которые убивают ее разносчиков. И те, и другие быстро теряют эффективность из-за растущей стойкости плазмодия и его разносчиков к действию лекарств и отравляющих веществ.