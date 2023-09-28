На Дальнем Востоке создали комиссию для мониторинга последствий сбросов с АЭС "Фукусима-1"

Программа мониторинга будет включать несколько направлений, в частности морские экспедиции в районы, куда будет попадать сброшенная вода

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Комиссия по мониторингу последствий сбросов воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" создана на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), планируется проводить морские и наземные научные экспедиции, сообщил ТАСС академик РАН, директор Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО РАН Григорий Долгих.

"Комиссия создана и приступает к работе, мы сейчас собираем предложения, до 1 ноября будет создана программа [мониторинга]", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что программа будет включать несколько направлений работы. Одно из них - морские экспедиции в районы, куда будет попадать сброшенная вода. Долгих уточнил, что она пойдет на восток и далее на север, вдоль Аляски и Камчатки, а также будет смешиваться с поперечными течениями. В этих районах, в частности, откармливается рыба, которую добывают в Охотском море, на Камчатке, в Приморском крае.

Также планируется проводить лидарное зондирование атмосферы на высоте около 90 км, которое позволит определить ее химический состав и понять, попали ли в нее вредные вещества. Долгих пояснил, что туда загрязнение может попасть из-за тайфунов, которые могут набирать силу в том числе над территорией, где находится станция. Помимо этого, в планах организовывать полевые наземные экспедиции для изучения состава почвы и проводить модельные расчеты для создания прогнозов.

По словам эксперта, полевые и морские экспедиции могут начаться весной, лидарное зондирование нужно проводить в том числе зимой.

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах содержит тритий.