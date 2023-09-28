В Приморье в честь Дня моря открылась фотовыставка о Дальневосточном морском заповеднике

Экспозиция будет доступна для посещения до конца октября

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка, на которой представлены сделанные в Дальневосточном морском заповеднике фотографии, открылась в Приморье в честь Всемирного дня моря. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", под управлением которого находится заповедник.

"В этом году Дальневосточный морской заповедник отметил 45-летний юбилей. Десятилетиями здесь работают люди, для которых любовь к морю и его охрана - это дело жизни. Снимки, представленные на этой выставке, - это их любящее отражение того, что для них по-настоящему дорого, и именно благодаря им мы тоже можем увидеть и вдохновиться невероятной красотой подводного мира Приморья. Так важно ценить близость этого мира и вместе с этим - его богатство", - сказала заместитель директора по экопросвещению и международному сотрудничеству парка Мария Окулова.

Выставка дирекции заповедников "Земля леопарда" открылась в экспозиционно-выставочном центре поселка городского типа Славянка и продлится до конца октября, вход на нее свободный. Гостей экспозиции встречают 24 фотокартины, сделанные на территории Дальневосточного морского заповедника.

Кроме того, в день праздника состоится онлайн-премьера документального фильма "Морские" на официальных каналах "Земли леопарда" в соцсетях, картина рассказывает о работе государственных инспекторов заповедника. В рамках цикла праздничных событий также пройдет бесплатный кинопоказ фильма в центральной усадьбе парка.

Дальневосточный морской биосферный заповедник расположен на юге Приморского края, где сохраняет в первозданном виде природу залива Петра Великого - богатейшего по биоразнообразию в Японском море. Это "самый морской" заповедник России, 98,5% его площади занимает акватория. Основан 24 марта 1978 года.

Всемирный день моря был учрежден на 10-й сессии Международной морской организации, состоявшейся в ноябре 1977 года. Цель дня - привлечение внимания общественности, государственных и частных структур к таким проблемам, как сохранение морей и их биоресурсов, которые служат для человечества источником продовольствия, безопасность морских перевозок, борьба с браконьерством, загрязнение морской среды и глобальное потепление.