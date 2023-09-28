28 сентября, 01:24

Владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max жалуются на нагрев устройств

AP Photo/ Jeff Chiu
© AP Photo/ Jeff Chiu

По данным агентства Bloomberg, пользователи отмечают, что задняя и боковые поверхности смартфона становятся горячими во время игр и телефонных звонков

ТАСС, 28 сентября. Некоторые владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max жалуются на интернет-форумах на то, что их устройства сильно нагреваются при использовании, сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, пользователи отмечают, что задняя и боковые поверхности смартфона становятся горячими во время игр, телефонных звонков и видеозвонков в FaceTime. Некоторые утверждают, что проблема становится более выраженной при подключении девайса к зарядному устройству.

12 сентября американская компания Apple представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 15. Новая линейка смартфонов включает в себя две модели с экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма соответственно и в пяти цветах - темно-сером, белом, салатовом, желтом и розовом. Официальные продажи новых гаджетов стартовали 22 сентября. 

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© Информационное агентство ТАСС
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