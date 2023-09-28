В Хабаровский край поставили 52 аппарата для борьбы с болезнями сердца

По словам зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова, всего закупят 80 разных аппаратов почти на 80 млн рублей для краевых больниц им. Владимирцева, им. Сергеева и городской больницы №7 Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Медучреждения Хабаровского края получили в этом году 52 единицы оборудования для борьбы с болезнями сердца. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

"В крае в этом году уже ведено в эксплуатацию 52 единицы оборудования", - сказал Никонов, уточнив, что всего будет приобретено 80 разных аппаратов почти на 80 млн рублей для краевых больниц им. Владимирцева, им. Сергеева и городской больницы №7 Комсомольска-на-Амуре.

Зампред сообщил, что за последние несколько лет в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения приобретено 218 единиц оборудования более чем на 591 млн рублей. Среди них дорогостоящие высокотехнологичные аппараты, включая томограф рентгеновский, ангиографический комплекс.

Он добавил, что регион начал принимать участие в совместных закупках с другими субъектами - это форма межрегионального взаимодействия, которая позволяет экономить серьезные средства. "Таким образом мы заказали компьютерный томограф для городской больницы №7. Конкурс проводила Республика Саха (Якутия) в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", стоимость дорогостоящего оборудования составила 43,7 млн рублей. Компьютерный томограф доставят в медицинскую организацию в ближайшие месяцы", - сказал Никонов.

Помимо закупок медтехники, люди, перенесшие инфаркты, инсульты и сердечно-сосудистые операции, в течение двух лет обеспечиваются дорогостоящими льготными лекарственными препаратами по нацпроекту. В крае за прошлый год такую поддержку получили все нуждающиеся пациенты.