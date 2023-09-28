28 сентября, 03:03

В Москве ожидаются небольшая облачность и до плюс 22 градусов

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность, отсутствие осадков, утром местами туман ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 20 до плюс 22 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности в Москве и области действует до 12:00 пятницы из-за пожарной опасности четвертого класса. 

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