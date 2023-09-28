В Казахстане с начала года заблокировали 1,5 тыс. распространяющих наркотики сайтов

С начала 2023-го в республике зарегистрировали 51 досудебное производство по фактам рекламы наркотиков, сообщили в казахстанском МВД

АСТАНА, 28 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана с начала текущего года заблокировали 1,5 тыс. сайтов, через которые велось распространение наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"С начала года сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности зарегистрировано 51 досудебное производство по фактам рекламы наркотиков, 288 уголовных дел за распространение наркотиков через интернет. Заблокировано 1,5 тысячи сайтов, распространяющих наркотики", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что с развитием информационно-коммуникационных систем изменилась современная преступность. "Новые способы преступлений требуют новых подходов от оперативных служб полиции. Для повышения эффективности в выявлении наркопреступлений в интернет-пространстве министерством внутренних дел заключен договор с одной из казахстанских компаний на приобретение современных аппаратно-программных комплексов и сопутствующего технического оборудования", - рассказали в пресс-службе.