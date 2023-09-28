В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле для семей после 10 лет брака

Согласно инициативе ЛДПР, предоставленная государством земля станет общей долевой собственностью всех членов семьи

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Земельный кодекс РФ. Согласно инициативе, граждане, состоящие в браке не менее 10 лет и имеющие одного и более детей, смогут бесплатно получить земельный участок от государства. Предоставленная земля станет общей долевой собственностью всех членов семьи, включая самих родителей и их детей.

"Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития", - отметили авторы в пояснительных материалах.

По словам самого Слуцкого, инициатива поспособствует постепенному переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройке за городом. "Возрождение родовых усадеб - качественно новый уровень жизни наших граждан. Растить и воспитывать детей комфортнее в условиях современной усадебной застройки, а не бесконечных "человейников". Если мы придем к такому формату, то получим возможность развития не только всей территории страны, но и института семьи, поколений здоровых, спортивных, счастливых людей", - пояснил ТАСС Слуцкий.

В правительстве РФ инициативу не поддержали, объяснив это тем, что предложенная мера является избыточной, так как в Земельным кодексом РФ уже установлены случаи, при которых земельный участок бесплатно предоставляется отдельным категориям граждан.