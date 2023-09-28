В Японии медведи в 2023 году напали на людей рекордные 54 раза

Инциденты чаще всего происходят в горных лесных районах, хотя в последнее время хищники из-за нехватки пищи стали активней заходить и в населенные пункты, пишет газета Asahi

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Японские власти с января по июль текущего года зафиксировали 54 нападения медведей на людей - это рекорд за все время ведения такой статистики с 2007 года. Большинство подобных инцидентов происходят на самом северном острове страны Хоккайдо, а также на примыкающем к нему крайнем северо-востоке главного японского острова Хонсю, сообщает газета Asahi. Все нападения приводили к ранениям разной тяжести, погибших не было.

Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда медведи с января по июль совершили 37 нападений на людей. Инциденты в основном происходят в горных лесных районах, хотя в последнее время хищники стали все смелее заходить и в населенные пункты. Медведи обитают на всей территории Японии, кроме самого южного острова Окинава.

Рост нападений в нынешнем году эксперты объясняют плохим урожаем желудей и диких каштанов, которые составляют важную часть рациона этих зверей. Нехватка пищи заставляет их подходить ближе к населенным пунктам в поисках съедобных отходов, разорять поля и фруктовые сады.

На конец июля по всей Японии было отмечено почти 8 тыс. случаев, когда люди сообщали о появлении медведей.