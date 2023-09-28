Крым проведет декаду туризма на выставке "Россия"

На стенде представят самые масштабные инфраструктурные проекты полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Делегация от Крыма проведет декаду туризма на своем стенде на выставке-форуме "Россия", где представит гастрономический и пеший туризм, а также проект "Большая Крымская тропа", сообщил ТАСС министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"В проработке находится презентация целого ряда направлений внутреннего туризма, которые будут представлены на ВДНХ в рамках отдельной десятидневки, - сказал он. - Конечно, уделим внимание и оздоровлению в санаторно-курортной отрасли, и гастрономическому туризму, и пешему, в том числе связанному с таким масштабным проектом как "Большая Крымская тропа", диджитал-продуктам. В общем, всему тому, что действительно создает индустрию туризма и гостеприимства в Крыму. Мы абсолютно уверены, и это подтверждается главой республики Сергеем Аксеновым, что туризм - стратегическая сфера для экономики республики. <...> Поэтому, конечно, всем его направлениям будет уделено большое внимание, равно как и инвестиционной составляющей в рекреации".

Как сказали в Корпорации развития Республики Крым, на стенде будут представлены самые масштабные инфраструктурные проекты полуострова, в том числе Крымский мост, международный аэропорт Симферополь с пропускной способностью 3 650 пассажиров в час, признанный в 2020 лучшим аэропортом России, а также скоростная трасса "Таврида". Центральная экспозиция будет состоять из четырех светодиодных экранов. Гостям покажут крымские пейзажи с звуковым сопровождением. На стенде предусмотрят "костровую" - зону с выставочными подиумами, центральным интерактивным экраном и площадкой для общения.

Президент Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.