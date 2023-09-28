В Казахстане с начала 2023 года возбудили 118 уголовных дел по фактам лжетерроризма

По 21 из них подозреваемые установлены и задержаны, сообщили в МВД республики

АСТАНА, 28 сентября. /ТАСС/. Органы внутренних дел Казахстана с начала 2023 года зарегистрировали 118 уголовных дел по фактам ложных сообщений об актах терроризма. Об этом информировала пресс-служба МВД республики.

"В текущем году органами внутренних дел зарегистрировано 118 уголовных дел по фактам лжетерроризма. По 21 уголовному делу подозреваемые установлены и задержаны. В отношении 11 лиц вынесены приговоры, они осуждены к различным видам уголовного наказания", - сказал заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев.

При этом он отметил, что среди лиц, совершивших такие преступления, увеличилось число несовершеннолетних. "Так, в прошлом году за заведомо ложные сообщения об акте терроризма задержаны 12 несовершеннолетних, трое из которых осуждены к реальным уголовным наказаниям, связанным с ограничением свободы. В этом году уже задержаны 11 подростков. На сегодняшний день в отношении четырех детей дела прекращены в связи с недостижением возраста уголовного наказания. Их родители привлечены к ответственности", - пояснил глава департамента.

В Казахстане к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма привлекаются лица, достигшие 14 лет. "Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей", - пояснили в министерстве внутренних дел.