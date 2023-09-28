28 сентября, 05:29

В Москве 28 сентября ожидается повышение температуры воздуха до июньских значений

По прогнозам синоптиков, температурный фон будет на семь-восемь градусов выше климатической нормы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в четверг поднимется до климатической нормы июня и будет выше положенных значений на семь-восемь градусов, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В четверг синоптическая карта столичного региона будет определяться северной периферией антициклона. Поэтому бабье лето продолжится, потеплеет до климатической нормы июня, а москвичей и жителей Подмосковья ожидает еще один необычайно комфортный осенний день с температурным фоном на 7-8 градусов выше положенной климатической нормы", - сказал он.

Так, согласно прогнозу в Москве будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до плюс 21-23 градусов, в области - плюс 19-24 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. 

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