В Приморье презентовали книгу о боях у озера Хасан "На рубежах мужества"

Глава региона вручил коллекционные издания председателю краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрию Григоровичу и начальнику Пограничного управления ФСБ России по краю Дмитрию Юдину

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Презентация книги "На рубежах мужества", посвященной боям у озера Хасан, состоялась во Владивостоке в рамках дальневосточной книжной выставки-ярмарки "Печатный двор", которая открылась в Приморье, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Работа "На рубежах мужества" - уникальный материал, созданный на основании глубочайшего изучения всех архивных документов, писем, воспоминаний. Издание с исторической точностью и уважением к памяти о героях рассказывает о подвиге 40-й и 32-й стрелковых дивизий, Посьетского пограничного отряда, награжденных орденами Красного Знамени", - сказал губернатор края Олег Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

Губернатор Приморья вручил коллекционные издания председателю Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрию Григоровичу и начальнику Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Дмитрию Юдину.

"Печатный двор" проводится во Владивостоке ежегодно с 1997 года и является одной из самых известных книжных выставок на Дальнем Востоке. Ярмарка демонстрирует издательскую продукцию и предоставляет широкие возможности для установления деловых контактов авторов, издателей, книгораспространителей, библиотекарей и читателей. За все годы "Печатный двор" представил около 550 дальневосточных книжных компаний.

29 июля 1938 года японские войска атаковали советский пограничный отряд и пересекли границу СССР в районе озера Хасан (ныне Приморский край, РФ) с целью занятия оспариваемых территорий. Спустя почти две недели ожесточенных боев советская территория была полностью очищена от захватчиков, представители правительств Советского Союза и Японии достигли соглашения о прекращении огня и восстановлении статуса-кво на границе СССР и подконтрольного Японии государства Маньчжоу-го (ныне территория КНР). Боевые действия завершились 11 августа.