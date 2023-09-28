В парламенте Якутии призвали дать экспертную оценку решению о запрете фильма "Айта"

По словам председателя постоянного комитета по культуре и СМИ Государственного собрания республики Виктора Губарева, это "тревожный знак" для регионального кино

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Парламент Якутии призвал созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов для формирования оценки решения по фильму "Айта" режиссера Степана Бурнашева. Об этом сообщил ТАСС председатель постоянного комитета по культуре и средствам массовой информации Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Виктор Губарев.

"Запрет Роскомнадзора и отзыв Минкультом РФ прокатного удостоверения у фильма "Айта" довольно тревожный знак не только для якутского кино, но и всего регионального российского кино, которое только начало развиваться. Очевидно, что это недоразумение, и смысл фильма прямо противоположен тому, в чем его обвиняют. Необходимо направить запрос в Минкультуры и Роскомнадзор с просьбой созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов: кинематографистов и киноведов, чтобы вынести более взвешенное решение по данному фильму", - сказал Губарев.

Накануне Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта". Ранее газета "Ведомости" сообщила, что "Айта" - самый кассовый якутский фильм - пропала из библиотек российских онлайн-кинотеатров. Представитель Роскомнадзора пояснил изданию, что служба выявила в фильме Бурнашева "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России".

В Роскомнадзоре ранее пояснили ТАСС, что "в картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности". В ведомстве отметили, что "распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо".

О фильме

Детективный триллер Бурнашева "Айта" вышел в российских кинотеатрах 30 марта. Кинолента стала самым кассовым якутским фильмом, собрав в прокате свыше 25 млн рублей. По сюжету, девочка Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека - Афоня. Слухи быстро распространяются по округе, подозрение падает на сотрудника полиции Афанасия, подвозившего героиню в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен дойти до правды быстрее, чем произойдет самосуд.

Премьера "Айты" состоялась в декабре 2022 года, фильм вошел в конкурсную программу кинофестиваля "Зимний". Бурнашев, который также является одним из авторов сценария, получил награду фестиваля за лучшую режиссуру. Исполнителя главной роли Иннокентия Луковцева жюри "Зимнего" признало лучшим актером фестиваля.