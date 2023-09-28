Собянин сообщил, что в ТиНАО и ВАО построят школу и офисно-деловой центр

Частные инвесторы вложат в проекты около 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Два объекта в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда построят в ТиНАО и ВАО в Москве. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

"Построим школу с детским садом в районе Метрогородок и офисно-деловой центр в поселении Сосенском. Проекты реализуют частные инвесторы в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда", - написал он в своем Telegram-канале.

Так, на Тагильской улице появится школа с детским садом для 625 учеников и дошкольников, она даст 70 рабочих мест. В офисно-деловом центре Коммунарки работу найдут около 1 тыс. человек. Частные инвесторы вложат в проекты около 3,2 млрд рублей.