В Москве убрали под землю более 850 км воздушных линий

В комплексе городского хозяйства столицы отметили, что благодаря программе "Чистое небо" удалось улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 850 км воздушных линий убрали в кабельную канализацию в Москве в рамках реализации программы "Чистое небо" с 2015 года, об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 850 км кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", - привели в тексте слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что, в частности, воздушные линии убрали на Садовом, Бульварном и Кремлевском кольцах, на улицах Тверская и Новый Арбат, набережных Балчуга и нескольких других улицах, переулках, площадях и вылетных магистралях.

Подчеркивается, что благодаря программе "Чистое небо" стала возможна более эффективная работа Московского авиационного центра - для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.