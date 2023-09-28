В Воркуте выпал первый снег после рекордного тепла

Начальник отдела Коми ЦГМС Ольга Козак сообщила, что устойчивого снежного покрова не образовалось

СЫКТЫВКАР, 28 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал в заполярной Воркуте Республики Коми после рекордно теплого сентября, когда температура воздуха в отдельные дни на 10 градусов превышала норму. В ближайшую ночь в Воркуте ожидается до минус 5 градусов, сообщила ТАСС начальник отдела Коми ЦГМС Ольга Козак.

"Первое серьезное похолодание пришло сегодня в Воркуту, происходит вторжение арктического воздуха, идет снег, и в ближайшую ночь мы там ждем до минус 5 градусов. Но сентябрь был отмечен рекордами по теплу в Воркуте, было значительно выше климатической нормы, на 10 градусов в отдельные дни. Это похолодание - лишь возвращение в климатические рамки", - рассказала представитель метеослужбы.

Устойчивого снежного покрова не образовалось, на местной метеостанции отмечены лишь следы снега. Ближайшие две ночи на северо-востоке Коми (в Воркуте и ближайших поселках) ожидаются холодными, а затем потеплеет, погода еще очень неустойчивая, отметила синоптик.