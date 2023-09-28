Путин поздравил 47-й авиационный полк с присвоением почетного наименования "гвардейский"

Президент уверен, что воины будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 47-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка с присвоением почетного наименования "гвардейский". Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России, - говорится в сообщении. - Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма".

Президент выразил уверенность, что воины будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.

На вооружении 47-го бомбардировочного авиаполка находятся сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Полк базируется в Воронеже.

Ранее Путин подписал указ о присвоении 47-му бомбардировочному авиационному полку почетного наименования "гвардейский".