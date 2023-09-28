28 сентября, 07:11

Путин поздравил 159-й авиационный полк с присвоением почетного наименования "гвардейский"

Президент уверен, что полк будет и впредь хранить верность присяге и с честью служить России, обеспечивая безопасность граждан

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 159-го истребительного авиационного полка с присвоением почетного наименования "гвардейский". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что полк будет и впредь хранить верность присяге и с честью служить России, обеспечивая безопасность граждан.

Ранее президент РФ подписал указ о присвоении почетного наименования "гвардейский" 159-му истребительному авиационному полку. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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