Путин поздравил 159-й авиационный полк с присвоением почетного наименования "гвардейский"

Президент уверен, что полк будет и впредь хранить верность присяге и с честью служить России, обеспечивая безопасность граждан

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 159-го истребительного авиационного полка с присвоением почетного наименования "гвардейский". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что полк будет и впредь хранить верность присяге и с честью служить России, обеспечивая безопасность граждан.

Ранее президент РФ подписал указ о присвоении почетного наименования "гвардейский" 159-му истребительному авиационному полку.