В Уфе рассчитывают запустить второй прямой авиарейс с Минском в ноябре

По словам представителя Башкортостана при Торговом представительстве в Белоруссии Константина Климина, его проработка находится на финальной стадии

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Количество прямых рейсов между Минском и Уфой в ноябре могут увеличить до двух в неделю. Об этом сообщил представитель Башкортостана при Торговом представительстве в Белоруссии Константин Климин на встрече делегации Уфы с руководством Минска.

"На финальной стадии находится проработка второго прямого авиарейса в неделю из Минска в Уфу. Рассчитываем, что он будет запущен с середины ноября", - цитирует Климина агентство "Минск-Новости".

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич отметила, что сотрудничество Минска и Уфы относится к приоритетным направлениям белорусско-российского взаимодействия.

Представительная делегация столицы Башкортостана под руководством главы администрации Ленинского района городского округа Уфы Олега Котова находится с визитом в Минске.

6 марта 2023 года российская авиакомпания Red Wings Red Wings начала выполнять прямые рейсы из Уфы в Минск. Самолеты по маршруту Уфа - Минск - Уфа летают еженедельно по понедельникам.