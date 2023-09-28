В Москве с августа обустроили 120 мест для владельцев парковочных разрешений

Всего в городе больше 2,3 тыс. таких мест

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты обустроили в Москве с начала августа 120 мест только для владельцев парковочных разрешений, всего теперь в городе более 2,3 тыс. таких мест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "АМПП".

"120 мест обустроили с начала августа в Москве только для владельцев парковочных разрешений. <...> С начала августа парковочные места для владельцев парковочных разрешений обустроили в районах: Якиманка, Замоскворечье, Хамовники, Даниловский, Пресненский, Мещанский, Арбат", - сказали в пресс-службе.

Как добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, такие места обустраиваются там, где автомобилистам трудно припарковать машину рядом со своим домом: вблизи офисов, торговых или бизнес-центров.

"Специальные парковочные места мы создаем преимущественно в центре города. Они выделяются для того, чтобы местные автомобилисты имели возможность припарковаться возле дома в районах, где спрос на парковку очень высокий. Всего в столице теперь больше 2,3 тыс. таких мест, и мы продолжим увеличивать их количество", - уточнил заммэра.