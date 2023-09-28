Мишустин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Премьер-министр назвал атомная отрасль России одной из передовых по уровню исследований

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив высокий уровень отечественной атомной отрасли. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Поздравляю вас с Днем работника атомной промышленности! <...> Российская атомная отрасль является одной из передовых по уровню исследований, инновационных производств и квалификации персонала. Играет ключевую роль в укреплении технологического суверенитета, освоении космоса и арктических территорий, обеспечивает бесперебойное энергоснабжение, стабильное функционирование значимых сфер экономики", - говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что, несмотря на внешние ограничения, Росатом продолжает расширять международное сотрудничество и успешно реализует масштабные проекты, начиная от поставок урана и заканчивая строительством АЭС.

Глава правительства выразил работникам отрасли признательность за созданный научно-технический и производительный потенциал и пожелал всем успехов, крепкого здоровья и благополучия.

28 сентября в России ежегодно с 2005 года отмечается профессиональный праздник - День работника атомной промышленности. Он был установлен указом президента РФ от 3 июня 2005 года.