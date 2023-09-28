В новом учебнике обществознания будет раздел по финансовой грамотности

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что эта сфера будет усилена в течение всего периода обучения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Раздел, посвященный финансовой грамотности, появится в новом учебнике обществознания для школьников, эта сфера будет усилена в течение всего периода обучения, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Московском финансовом форуме.

"В курсе обществознания мы это ввели. Сейчас разрабатывается новый государственный учебник по обществознанию, и там будет целый раздел. Не только в одном классе, но и в течение всего периода обучения мы усилим работу по финансовой грамотности", - сказал он на сессии "От финансовой грамотности к финансовой культуре".

По словам министра, сегодня в каждый школьный предмет так или иначе включена финансовая грамотность. "Даже в окружающем мире, такие понятия как "семейный бюджет", "безопасность в интернете", как различать расходы и доходы семьи, как ориентироваться в признаках мошеннических действиях - это уже есть. Задачи практического характера ребята выполняют на уроках математики", - добавил он.

Ранее Кравцов сообщал, что в фокусе внимания обновленного курса по обществознанию будет в том числе определение роли и значимости России в формировании справедливого миропорядка, основанного на равенстве стран и народов, отказе от претензий на мировую гегемонию и укреплении многополярной основы мира.