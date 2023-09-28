Во Владивостоке открылась выставка поднятых со дна исторических артефактов

Как сообщили в пресс-службе музея, среди экспонатов есть фрагмент крейсера - участника Цусимского сражения

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Выставка "Восток" под водой" с поднятыми с морского дна артефактами истории Дальнего Востока России открылась в филиале Музея Арсеньева во Владивостоке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, среди экспонатов есть фрагмент крейсера - участника Цусимского сражения.

"Это детали знаменитого фрегата "Паллада", флагмана дипломатической миссии Путятина в Японию, фрагмент обшивки первого парового судна [русского Военно-морского флота на Дальнем Востоке] - шхуны "Восток", орудийный щит крейсера "Изумруд", участника Цусимского сражения, предметы с места боев у озера Хасан 1938 года", - передает пресс-служба слова главного хранителя музея Максима Якупова.

Выставка стала результатом сотрудничества Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и клуба подводного поиска "Восток". Оно началось в 1988 году, когда клуб "Восток" был создан и начал свою исследовательскую деятельность.

"Совместная работа музея и клуба продолжается. В апреле 2023 года заключено двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Среди обозначенных направлений деятельности значится проведение совместных и обменных выставок. Выставка "Восток" под водой" продолжает традиции, заложенные поколениями предшественников поисковиков-подводников и музейщиков 35 лет назад", - отметил представитель пресс-службы.

Выставка продлится до 12 ноября.