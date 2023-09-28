Москвичи проголосовали за лучший отреставрированный объект

В голосовании приняли участие более 260 тыс. человек

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москвичи выбрали лучшие отреставрированные объекты программы "1 рубль за квадратный метр в год". Больше всего голосов - 12% - набрал дом Петра Сысоева (дом с кариатидами), сообщается на портале мэра Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное городской программе "1 рубль за квадратный метр в год", в нем приняли участие более 260 тыс. человек. В первом вопросе участников просили оценить результаты программы, 57% респондентов дали положительную оценку и признали программу необходимой для города и инвесторов. Во втором вопросе предложили выбрать лучшие отреставрированные в рамках программы объекты. Больше всего голосов - 12% - набрал дом Петра Сысоева (дом с кариатидами), на втором месте - 11% - старейший в Москве чугунный павильон трамвайной остановки, расположенный в Красностуденческом проезде", - говорится в сообщении.

Главный дом городской усадьбы Андрея Сытина набрал 9% голосов, заняв третье место в голосовании.

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" дает возможность инвесторам взять в аренду объект культурного наследия, требующий реставрации, а после его восстановления пользоваться правом льготной аренды. Право на аренду можно получить только по итогам аукциона. За пять лет инвестор должен провести полный комплекс реставрационных работ, а льготная стоимость аренды начнет действовать только после того, как зданию вернут исторический облик. Срок аренды объекта по программе составляет 49 лет.