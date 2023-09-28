Кубань в 2023 году обустроит восемь спортплощадок в Херсонской области

Пять площадок будут в общественных зонах и три построят на школьных территориях

ГЕНИЧЕСК, 28 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край, будучи регионом-шефом, намерены построить в Херсонской области в 2023 году восемь спортивных площадок, сообщил ТАСС начальник управления департамента строительства Краснодарского края Заур Дзибов.

"Всего по Херсонской области в этом году будем делать восемь спортивных площадок - три на территории школ и пять в общественных зонах со свободным доступом людей на эти площадки", - сказал Дзибов.

Он также показал корреспонденту ТАСС место под спортплощадку на территории ремонтируемой краснодарскими мастерами генической школы №4. "Здесь на территории школы планируем разместить спортивную площадку с зоной для воркаута. Будет многофункциональная игровая площадка с тренажерами", - отметил он.

Летом кубанские специалисты начали проектирование пяти многофункциональных спортплощадок с воркаут-зонами в Скадовске, Геническе, Каланчаке, Новоалексеевке и Чаплынке.