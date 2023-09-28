Минюст планирует распространить проект "Правовая помощь" на все регионы

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что продолжается работа по развитию системы бесплатной юридической помощи

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Система "Правовая помощь", которая в качестве пилотного проекта действует в 10 регионах РФ, будет распространена на все субъекты страны. Об этом на пленарном заседании Казанского международного юридического форума сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"При совершенствовании системы оказания бесплатной юридической помощи активно используют преимущества цифровой трансформации. В конце прошлого года была запущена информационная система "Правовая помощь" в 10 пилотных проектах. Планируется, что система будет масштабирована на все субъекты РФ. Это создаст единой цифровое пространство для правового информирования и просвещения граждан, а также позволит минимизировать случаи предоставления некачественной юридической помощи", - сказал Чуйченко.

Также, по его словам, продолжается работа по развитию системы бесплатной юридической помощи. Наиболее эффективно, отметил министр, система работает в тех регионах, где созданы государственные юридические бюро. Сейчас они созданы в 40 субъектах РФ.

О запуске пилотного проекта "Правовая помощь" в 10 субъектах страны сообщалось в 2022 году.