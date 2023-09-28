28 сентября, 09:05

В Челябинской области запретили продажу зажигалок детям

Председатель комитета по экономической политике Евгений Илле рассказал, что законопроект подготовили по инициативе областной прокуратуры

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли региональный закон, запрещающий продажу детям и подросткам зажигалок.

"В третьем чтении закон принят", - сообщил по итогам голосования председатель Заксобрания Олег Гербер.

Председатель комитета по экономической политике Евгений Илле рассказал, что законопроект подготовили по инициативе областной прокуратуры. Основное его предназначение - защита здоровья детей. Он запретит розничную продажу несовершеннолетним портативных газовых зажигалок, баллончиков для их заправки и баллонов для заправки бытовых газовых туристских плит.

"Они могут использоваться несовершеннолетними для сниффинга - разновидности токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания углеводородных сжиженных газов. Вдыхание газов вызывает нарушение деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной систем плоть до внезапной остановки сердца", - пояснил Илле.

По его словам, на территории Челябинской области за последние два года зафиксировали пять подобных случаев отравления с летальным исходом. 

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РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
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