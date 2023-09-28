Мишустин заявил, что дети участников СВО должны иметь возможность учиться в лучших вузах

Премьер-министр отметил, что российские власти продолжат делать все возможное для этого

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские власти продолжат делать все возможное, чтобы дети участников специальной военной операции могли учиться в лучших вузах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы будем продолжать делать все возможное для того, чтобы ребята, чьи родители, родные защищают нашу страну, могли учиться в лучших вузах", - отметил он в беседе со студентами, чьи родители участвуют в СВО.

Мишустин пообщался с ними на полях Московского финансового форума.

Премьер подчеркнул, что помощь бойцам и их семьям - это очень важное направление. "Я знаю, что мы многое в министерстве финансов сейчас рассматриваем, делаем в том числе для фонда ["Защитники Отечества"]. Чтобы даже вопросы, связанные с психологической поддержкой и так далее были на контроле", - указал он.

Развитие новых регионов

Отдельно глава кабмина переговорил с сотрудниками ФНС и ФТС, которые участвовали в СВО. Выслушав каждого, Мишустин обратился к ним: "Мы вами гордимся".

"Спасибо за ваш подвиг, за то, что вы в трудное время для страны пошли ее защищать. И, конечно, без сомнения, все, что будет необходимо, будем делать. Я искренне желаю вам здоровья. У нас более 300 человек "расширенного" Минфина так или иначе, в том числе добровольцами, пошли [участвовать] в специальной военной операции", - привел статистику премьер.

Отдельно он поблагодарил тех, кто помогает развивать органы власти в новых регионах. "У нас очень много людей добровольцами поехали на новые территории: устанавливать соответствующие технологии, заниматься тем, чтобы мирная жизнь пришла на новые территории, чтобы работали все сервисы. Чтобы не было, как говорит наш президент, никакого отличия в получении государственных услуг, связанных в том числе с финансовыми органами, ни на новых территориях, ни в любом уголке страны", - подытожил глава кабмина.