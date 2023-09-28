Эксперт считает, что "пирола" может вытеснить другие штаммы коронавируса

Это связано с его повышенной заразностью, отметил главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса BA.2.86 или "пирола" из-за своей повышенной заразности может вытеснить остальные циркулирующие штаммы вируса. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

"Пирола" имеет столько мутаций в своем рецепторе, который хватается за наши клетки и пытается заразить. <...> Он постепенно, мы так думаем, вытеснит все остальные штаммы . Потому что он умеет быстро схватиться за клетки", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

При этом специалист отметил, что данные тех стран, где циркулирует "пирола", свидетельствуют о том, что тяжесть течения заболевания и смертность при заражении данным вирусом не увеличивается.

Новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся более 30 мутациями шиповидного гена, был выявлен в Великобритании. В сентябре в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что вариант коронавируса BA.2.86, или "пирола" - более заразный по сравнению с предшественниками. В России есть тесты для выявления "пиролы", а также препараты для эффективного лечения заболевания, вызываемого этим геновариантом. В России пока не зарегистрированы случаи заражения этим вирусом.