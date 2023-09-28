В Москве запустили производство препарата для лечения онкозаболеваний

Предприятие планирует выпускать до 40 тыс. флаконов в год

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Препарат для лечения онкологических заболеваний с помощью света начали выпускать в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается", - написал Собянин.

По его словам, эта разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов. "Предприятие планирует выпускать до 40 тыс. флаконов в год - мы закроем потребности фотодинамической терапии в России", - подчеркнул мэр.