Мишустин поздравил финансистов с прошедшим профессиональным праздником

Премьер-министр уверен, что "общие усилия позволят продолжить поступательное развитие государства в долгосрочной перспективе, несмотря на любое давление извне"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил финансистов с их профессиональным праздником, который отмечался 8 сентября.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить присутствующих с прошедшим недавно профессиональным праздником - Днем финансиста. А в вашем лице - всех, кто работает сейчас на финансовых рынках и управляет эффективностью расходов", - сказал глава кабмина, выступая на Московском финансовом форуме.

"Уверен, наши общие усилия позволят продолжить поступательное развитие государства в долгосрочной перспективе, несмотря на любое давление извне", - подчеркнул он.

Мишустин считает, что на форуме 28 сентября выскажут немало конструктивных идей и предложений. "Мы [с коллегами] их внимательно изучим. И наиболее перспективные - обязательно внедрим в наши планы", - пообещал премьер.