Мишустин считает, что технологии не могут заменить живое общение с педагогами

Премьер-министр напомнил, что многие преподаватели вдохновляют студентов, помогают им с поступлением в аспирантуру, дают советы насчет работы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Традиционное обучение с преподавателем не получится целиком заменить современными технологичными форматами, именно живое общение с педагогом определяет многое в будущем студента, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Новые технологии сегодня позволяют с большей скоростью усваивать материал, [помогают] дистанционно обучаться ребятам, которые живут в отдаленных регионах, в наших новых регионах. Все это так. Но никто не отменял фундаментальной науки. Все равно преподаватель играет очень важную роль, в первую очередь человеческое общение и интерактив позволяют человеку увлечься", - указал глава кабмина во время осмотра выставки на полях Московского финансового форума. Там премьеру, в частности, представили современные образовательные платформы.

Мишустин напомнил, что многие преподаватели вдохновляют студентов, помогают им с поступлением в аспирантуру, дают советы насчет работы. "Это очень важный элемент. Я бы всегда считал необходимым подчеркивать, что при всех технологических новинках и при всех скоростных изменениях в возможностях наших новых прикладных решений роль преподавателя - ключевая", - подчеркнул он.