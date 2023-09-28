Минтруд заявил о снижении числа профзаболеваний в России за семь лет в 1,7 раза

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко, число впервые выявленных профессиональных заболеваний остается на высоком уровне в сфере добычи полезных ископаемых, на обрабатывающих производствах, в отрасли здравоохранения и социальных услуг, а также в сфере транспортировки и хранения

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Число выявленных профессиональных заболеваний у работников в России с 2015 по 2022 год сократилось в 1,7 раза, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

"Каждый год в организациях нашей страны во всех сферах, к сожалению, происходят около 30 тыс. несчастных случаев на производстве, мы выявляем порядка 4 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Если говорить о профессиональной заболеваемости в целом, то, по данным Социального фонда, с 2015 года у нас наблюдается существенное снижение количества впервые выявленных профессиональных заболеваний - в 2022 году по сравнению с 2015 годом их количество сократилось в 1,7 раза. Порядка 4 тыс. всего на огромную массу наших работающих людей, около 72 млн - вопрос заключается в том, это результат работы по профилактике или мы теряем темпы выявления", - сказал он на сессии Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

По словам Вовченко, число впервые выявленных профессиональных заболеваний остается на высоком уровне в сфере добычи полезных ископаемых, на обрабатывающих производствах, в отрасли здравоохранения и социальных услуг, а также в сфере транспортировки и хранения. По данным замминистра, в опасных и вредных условиях в России трудятся 17% работающих.

Как отметил Вовченко, в 2022 году Соцфонд России направил на страховые выплаты пострадавшим в результате профзаболеваний 2,7 млрд рублей, "большие объемы средств" также выделяются на профилактические мероприятия. "Это проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение для работников, занятых в сфере с опасными условиями труда, средств индивидуальной защиты, проведение обязательных периодических медицинских осмотров", - пояснил он.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.