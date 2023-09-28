В Казани сбой в системе бронирования стал причиной задержек рейсов

На вылет были задержаны рейсы в Астану, Москву и Санкт-Петербург

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Глобальный сбой в системе бронирования в аэропорту Казани стал причиной задержек рейсов в Астану, Москву и Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В связи с глобальным сбоем в одной из систем бронирования в аэропорту Казань была временно затруднена регистрация на некоторые авиарейсы, - сказал собеседник агентства. - На вылет были задержаны рейсы в Астану и Москву (на 40 минут) и Санкт-Петербург (более часа)".

Отмечается, что после предпринятых мер система была восстановлена и работает в штатном режиме. На данный момент какие-либо очереди или затруднения в процессе регистрации отсутствуют.

Незначительные задержки, вызванные сбоем в системе регистрации авиакомпаний, отмечались в аэропортах других городов Приволжского федерального округа: Нижнего Новгорода, Саратова и Самары. Как сообщили ТАСС в пресс-службах авиаузлов, глобальный сбой устранен, сейчас аэропорты продолжают регистрацию пассажиров на все рейсы. Чтобы компенсировать время сбоя, там открыли дополнительные стойки регистрации, увеличено количество сотрудников в зоне регистрации.

При этом в пресс-службе аэропорта в Кирове сообщили об отсутствии задержек. Утренний рейс в Москву был обслужен в штатном режиме. Ближайший вылет из аэропорта по расписанию намечен на 18:00 мск, регистрация на него начнется за 2 часа до вылета.

Ранее о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Ютэйр" и Red Wings. В пресс-службе Ростеха отметили, что российская система бронирования авиабилетов подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа. Позднее в пресс-службе "Аэрофлота" сообщили журналистам, что работоспособность отечественной системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена.