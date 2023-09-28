Расписание поездов Горьковского направления и МЦД-4 изменится с 4 октября

На период работ третья платформа закрывается для посадки и высадки пассажиров

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД и МЦД-4 изменится с 4 октября в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщила пресс-служба МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД и МЦД-4 изменится с 4 октября в связи с началом реконструкции третьей платформы на станции Железнодорожная, а также строительством северной части конкорса. Технологическое "окно" назначено с 3:20 4 октября до 3:20 10 декабря. На период работ третья платформа закрывается для посадки и высадки пассажиров. Ее демонтируют и построят новую, а также сходы с конкорса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-4. Так, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Из расписания выведут некоторые экспрессы, курсирующие между Железнодорожной и Нижегородской.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".